Через повітряну аномалію у Штатах евакуювали Конгрес та закрили Білий дім

Через невідому повітряну аномалію, яка висвітилась на радарах ППО як безформний об'єкт, що повільно просувався до центру Вашингтона, були оголошені протоколи тривоги в Білому домі й будівлі Капітолію, де працює Конгрес США.

Про це повідомив у вівторок американський центральний телеканал CNN.

"Повільний безформний об'єкт", який, можливо, був зграєю птахів, спровокував тривогу в Білому домі й спричинив введення режиму "обмеженого доступу" до Капітолія зранку вівторка", - зазначається в повідомленні.

Роботу Конгресу відновили за 45 хвилин після інциденту.

За інформацією правоохоронців, об'єкт був зафіксований на радарах, після чого були терміново скликані вищі посадові особи усіх агентств, пов'язаних з нацбезпекою, для координації та моніторингу ситуації. У повітря були підняті військові літаки.

За попередніми оцінками, "об'єкт" був класифікований як літальний апарат, який несанкціоновано прямував до обмежуваного повітряного простору.

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Через певний час об'єкт зник з радарів, але й після цього не було остаточно визначено, що міг показати радар. За словами чиновника міноборони США, наразі аналізуються три можливих причини: зграя птахів, атмосферна аномалія або безпілотник.

За даними Федерального авіаційного агентства США, повітряний простір навколо Вашингтона є одним із найбільш обмеженим на території Сполучених Штатів після подій 11 вересня 2001 року.