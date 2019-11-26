В американські вибори втручалася не тільки Росія – Помпео

Спроби втручання в американські вибори були з боку багатьох країн і недержавних суб'єктів, і уряд США завжди припиняв їх за допомогою всіх наявних у нього інструментів.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео на пресконференції у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я працював директором ЦРУ перші півтора року в цій адміністрації і можу запевнити, що було багато країн, які активно намагалися підірвати американську демократію, наше верховенство права, фундаментальні речі, які ми маємо тут, у Сполучених Штатах", - наголосив держсекретар.

За його словами, йдеться не лише про країни, а й про недержавні суб'єкти, що діяли в неналежний спосіб з метою підірвати вибори в США.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно розслідувати теорію, що нібито Україна причетна до зламу серверів демократів на минулих виборах президента, Помпео підкреслив, що такі випадки одразу виявлялися та мала місце відповідна реакція.

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"Щоразу, коли з'являється інформація про те, що будь-яка країна втручається в американські вибори, ми не тільки маємо право, а й обов'язок припинити це", - заявив Помпео.

При цьому він підкреслив, що уряд США "докладав усіх зусиль, аби відреагувати на кожен такий випадок за допомогою всіх інструментів, які ми мали в розпорядженні".

Як повідомлялося, під час слухань у Палаті представників США ряд республіканців, які захищали президента Трампа, а також сам глава Білого дому неодноразово висловлювали теорію, що не Росія, а Україна втручалася у вибори в США. Натомість ексрадниця президента Трампа з питань Росії і Європи Фіона Гілл категорично спростувала ці теорії й закликала законодавців не поширювати нісенітниці, які вигадують у Кремлі.