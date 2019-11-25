Повінь у Франції вже забрала життя чотирьох осіб

У департаменті Вар на півдні Франції рятувальні служби виявили тіла чотирьох загиблих.

Про це повідомляє BFMTV.

“У зв'язку з повенями рятувальні служби виявили в Таннероні тіла двох літніх людей з Грасу, які вважалися зниклими безвісти. Вони перебували у своїй машині. Таким чином, кількість загиблих від повеней у департаменті Вар сягнула чотирьох осіб", - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер повідомив про загибель двох людей від повеней, тіла яких були виявлені в цьому ж департаменті.

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Префект регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег П'єр Дарту повідомив, що 1700 осіб були евакуйовані і відправлені в різні центри розміщення, відкриті комунами у двох департаментах.

За минулі дві доби у ряді районів департаментів Вар і Приморські Альпи випала дво-, а то і тримісячна норма опадів. Це призвело до виходу річок з берегів, зсувів, затоплення вулиць міст, навіть таких великих як Канн і Ніцца. Гелікоптер в департаменті Вар підняв з води 230 осіб.