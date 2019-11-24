Британія планує скоротити армію на 5 тисяч військових - ЗМІ

Військове керівництво Британії обговорює плани щодо скорочення чисельності британської армії та здачі в оренду США одного з британських авіаносців з метою оптимізації витрат.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на джерела у військовому відомстві. "Керівники Міністерства оборони планують скоротити армію до найменшої чисельності протягом століття та здати в оренду один з флагманів Королівського флоту, новий авіаносець США", - повідомили у Міністерстві оборони.

У міністерстві розглядають можливість скорочення чисельності війська до 60 000 - 65 000 осіб.

Зазначається, що дискусії знаходяться на початковій стадії відповідно до вказівок міністра оборони Бена Уоллеса урізати потреби у відповідності з доступними можливостями.

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У Британії також не виключають можливості передачі одного з новітніх авіаносців в оренду США з метою скорочення витрат.

"Армія не може наймати або утримати людей, які їй непотрібні. І армія, і флот вважають, що роботу ВПС незабаром будуть виконувати безпілотники", - додали у військовому відомстві.