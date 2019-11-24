Британія планує скоротити армію на 5 тисяч військових - ЗМІ
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на джерела у військовому відомстві. "Керівники Міністерства оборони планують скоротити армію до найменшої чисельності протягом століття та здати в оренду один з флагманів Королівського флоту, новий авіаносець США", - повідомили у Міністерстві оборони.
У міністерстві розглядають можливість скорочення чисельності війська до 60 000 - 65 000 осіб.
Зазначається, що дискусії знаходяться на початковій стадії відповідно до вказівок міністра оборони Бена Уоллеса урізати потреби у відповідності з доступними можливостями.
У Британії також не виключають можливості передачі одного з новітніх авіаносців в оренду США з метою скорочення витрат.
"Армія не може наймати або утримати людей, які їй непотрібні. І армія, і флот вважають, що роботу ВПС незабаром будуть виконувати безпілотники", - додали у військовому відомстві.