Рекордна явка: у Гонконзі на тлі протестів проходять місцеві вибори

Сьогодні у Гонконзі відбуваються вибори до регіональної ради автономної території Китаю.

Довгі черги виборців утворилися з початку голосування на тлі побоювань місцевої влади, що насильство зірве виборчий процес.

Про це повідомляє BBC.

"Виборці демонструють рекордну явку на виборах до регіональної ради Гонконгу", - йдеться у повідомленні. До обіду кількість виборців вже перевищила загальну явку на виборах 2015 року.

Вибори розглядаються як перевірка легітимності для голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

Демократичні протестні групи сподіваються, що голосування надішле сигнал китайському уряду після п’яти місяців заворушень та антиурядових протестів.

Напередодні виборів продемократичні протестні політсили закликали людей не вчиняти насильства. Поки що не повідомлялося про будь-які безлади.

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Як повідомляв Укрінформ, масові акції протесту у Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури Китаю.

Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць та сутичками. 18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовувала сльозогінний газ та водяні гармати. До цього сутички між активістами та силами поліції не вщухали тиждень.

Фото: twitter.com / CGTNOfficial