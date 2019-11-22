У Німеччині рейсовий автобус наїхав на людей: один загиблий, 23 поранених

Один загиблий, 23 поранених — такі наслідки наїзду рейсового автобуса на людей у німецькому місті Вісбаден.

Про це повідомляє Billd.

«Водій автобуса зупинився перед головним вокзалом, щоб дозволити пасажирам заходити та виходити, але потім раптом поїхав у зворотному напрямку. Автобус протаранив три транспортні засоби, потім проїхав зелену смугу й зіткнувся з трьома іншими автомобілями», - йдеться у повідомленні.

У результаті п’ятеро водіїв зазнали тілесних ушкоджень, а одна жінка-водій серйозно травмована.

Далі некерований автобус наїхав на інший автобус, який чекав на зупинці — удар спричинив легке поранення водія цього автобуса, дев’ять пасажирів зазнали легких травм.

Насамкінець некерований автобус переїхав на зупинці двох пішоходів, один з яких, 85-річний місцевий житель, був важко поранений та помер у лікарні.

Рух перед вокзалом було закрито до ранку п’ятниці.

Фото: Michael Ehresmann / dpa, Wiesbaden112.de