У Словаччині шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою, 12 загиблих

У Словаччині, поблизу міста Нітра, шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого 12 людей загинули, а 15 отримали поранення.

Про це повідомляє Aktuality.

"У середу вдень трапилася трагічна ДТП поблизу Нітри. Поліція повідомляє щонайменше про 10 загиблих внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою. Операційний центр служби екстреної медичної допомоги підтвердив смерть 12 людей та поранення 15, які були доставлені до лікарень", - йдеться в повідомленні.

Свідки аварії зазначають, що вантажівка, яка перевозила каміння, з невідомих причин розвернулась і поїхала у зворотному напрямку, де зіткнулась з автобусом. Водій автобуса намагався уникнути зіткнення, але вантажівка вдарила його в бік, внаслідок чого автобус впав у кювет.

Серед жертв аварії — учні середньої школи. За словами очевидця, шкільний автобус перевозив їх в Єленець. Повідомляється, що дорога, на якій сталася аварія, повністю перекрита. На ній працює евакуатор, рятувальники та поліція. Постраждалих розмістили в лікарнях міст Нове Замки, Нітра, Левіце та Топольчани.

Фото: PHaZZ (Facebook)