Шкільний автобус потрапив у ДТП на Львівщині, постраждали 10 дітей

У Львівській області внаслідок зіткнення іномарки зі шкільним автобусом постраждали десятеро дітей.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

“Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 11 листопада, близько 8.30 на автодорозі «Львів-Тернопіль» неподалік села Підберізці Пустомитівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль «Опель», яким керував 25-річний мешканець Пустомитівського району, та автобус «Школярик» під керуванням 59-річного місцевого мешканця”, - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, у лікарню доставлені шестирічний хлопчик, пасажир «Опеля», та дев’ятеро пасажирів «Школярика» - учні одного з навчальних закладів Пустомитівського району віком від 7 до 14 років. “Наразі медики уточнюють їх діагнози”, - зазначається в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.