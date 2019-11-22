Нетаньягу назвав висунуте проти нього обвинувачення спробою перевороту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав рішення прокуратури висунути йому обвинувачення в корупції «спробою державного перевороту» і зажадав розслідування над слідчими органами.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

«Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу сказав, що рішення висунути йому обвинувачення в корупції було «спробою державного перевороту», і зажадав слідства над слідчими», - йдеться в повідомленні.

За годину після того, як генеральний прокурор Авічай Мандельбліт у четвер коротко пояснив причини обвинувачення Нетаньягу в шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництві, прем'єр-міністр звернувся до країни зі своєї резиденції, заявивши, що, хоча він «дуже поважає» судову систему країни, «щось не те відбувається зі слідчими поліції і прокуратурою».

Нетаньягу заявив, що весь судовий процес проти нього було спрямовано на «повалення прем'єр-міністра» і зазначив, що рішення про обвинувачення було висунуто у «найчутливіший політичний момент, з яким коли-небудь стикалася нація» - того ж дня, коли процес формування коаліції було передано до Кнесету.

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Як повідомляв Укрінформ, у Кнесеті 21 листопада так і не змогли сформувати урядову коаліцію. Тепер країну, швидше за все, чекають треті парламентські вибори протягом року.