Пентагон спростував чутки про виведення військ із Південної Кореї

У міністерстві оборони США спростували чутки про можливе виведення американського військового контингенту з території Південної Кореї.

Про це інформує The Washington Times.

"Пентагон категорично спростував повідомлення південнокорейських ЗМІ про те, що США планують вивести з Корейського півострова 4 тисячі американських військових", - йдеться у повідомленні.

У згаданих повідомленнях ЗМІ йдеться про те, що адміністрація Трампа серйозно розглядає можливість виведення військового контингенту, якщо Сеул не погодиться на збільшення витрат на оборону.

У цьому році Південна Корея заплатить близько 900 мільйонів доларів США, щоб допомогти покрити витрати приблизно 28 500 американських військовослужбовців, розміщених у країні.

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Хоча чиновники США дали зрозуміти, що Південній Кореї таки слід платити за розміщення військових більше, у міністерстві оборони наголосили, що вони не планують будь-яке відведення військ, резюмує The Washington Times.

Як повідомлялося, США неодноразово закликали своїх союзників в Азії - Японію та Південну Корею робити більший внесок у фінансування розміщення американських військ у регіоні. Вашингтон хоче, щоб Сеул сплачував 5 мільярдів доларів щорічно за перебування 28 500 американських військовослужбовців, розміщених у Південній Кореї, що приблизно в 5 разів більше, ніж зараз платить уряд Південної Кореї.

Фото: U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Jose Gonzalez