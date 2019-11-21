Австралію накрила “марсіанська” буря
Про це повідомляє CNN.
Як зазначається, фотографії з міста Мілд'юра у штаті Вікторія виглядають так, ніби на них наклали спеціальний фільтр червоного кольору.
Коли пил піднявся в повітря, в місті одразу знизилася видимість на дорогах. За даними Метеорологічної служби, видимість в місцевому аеропорту впала з чотирьох кілометрів до 500 метрів.
На думку Кевіна Паркіна з Метеорологічної служби, пил — це верхній шар грунту, який був розпорошений вітром.
Вітер приніс пил та високу температуру +40 градусів в місто по обіді.
"Поки не піде дощ, на жаль, ми побачимо більше подібних явищ", - сказав він.
Засуха - лише один із симптомів все більш гострої кліматичної кризи в Австралії. У країні стає все жаркіше та сухіше.
Засуха, зокрема, призвела до виникнення масштабних лісових пожеж в Австралії, які забрали життя вже шести осіб. Від стихійного лиха страждають штати Новий Південний Вельс і Квінсленд, а у Вікторії, Південній Австралії й Тасманії оголосили попередження про небезпеку через надзвичайно високі температури в регіоні.
Фото: 7news.com.au