Австралію накрила “марсіанська” буря

Пилова буря перетворила в яскравий червоно-помаранчевий колір небо над Австралією, а також різко знизила видимість на дорогах та в аеропорту.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, фотографії з міста Мілд'юра у штаті Вікторія виглядають так, ніби на них наклали спеціальний фільтр червоного кольору.

Коли пил піднявся в повітря, в місті одразу знизилася видимість на дорогах. За даними Метеорологічної служби, видимість в місцевому аеропорту впала з чотирьох кілометрів до 500 метрів.

На думку Кевіна Паркіна з Метеорологічної служби, пил — це верхній шар грунту, який був розпорошений вітром.

Вітер приніс пил та високу температуру +40 градусів в місто по обіді.

"Поки не піде дощ, на жаль, ми побачимо більше подібних явищ", - сказав він.

Засуха - лише один із симптомів все більш гострої кліматичної кризи в Австралії. У країні стає все жаркіше та сухіше.

Засуха, зокрема, призвела до виникнення масштабних лісових пожеж в Австралії, які забрали життя вже шести осіб. Від стихійного лиха страждають штати Новий Південний Вельс і Квінсленд, а у Вікторії, Південній Австралії й Тасманії оголосили попередження про небезпеку через надзвичайно високі температури в регіоні.

Фото: 7news.com.au