В Італії на повітря злетіла фабрика феєрверків: четверо людей загинули

В Італії стався вибух на фабриці феєрверків, унаслідок чого загинули чотири особи.

Про це повідомляє ANSA. "Вибух стався на фабриці феєрверків у провінції Мессіна. Інцидент трапився у населеному пункті Кавалієрі. На місце події прибули кілька бригад рятувальників. Підтверджено інформацію про чотирьох загиблих", - йдеться у повідомленні. Читайте також: У Бангладеш від вибуху газопроводу семеро людей загинули, ще 25 - постраждали Як зазначається, щонайменше двоє осіб зникли безвісти унаслідок вибуху. Серед загиблих - 71-річна дружина власника фабрики. Рятувальники попереджають, що кількість жертв інциденту може зрости. Фото: @InstaNewsAlerts