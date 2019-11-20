В Італії на повітря злетіла фабрика феєрверків: четверо людей загинули

В Італії на повітря злетіла фабрика феєрверків: четверо людей загинули

Укрінформ
В Італії стався вибух на фабриці феєрверків, унаслідок чого загинули чотири особи.

Про це повідомляє ANSA.

"Вибух стався на фабриці феєрверків у провінції Мессіна. Інцидент трапився у населеному пункті Кавалієрі. На місце події прибули кілька бригад рятувальників. Підтверджено інформацію про чотирьох загиблих", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, щонайменше двоє осіб зникли безвісти унаслідок вибуху. Серед загиблих - 71-річна дружина власника фабрики.

Рятувальники попереджають, що кількість жертв інциденту може зрости.

Фото: @InstaNewsAlerts

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