У Бангладеш від вибуху газопроводу семеро людей загинули, ще 25 - постраждали

Щонайменше семеро людей загинули та 25 постраждали внаслідок вибуху газопроводу в порту міста Читтагонг у Бангладеш в неділю вранці.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

"Наразі нам відомо про сімох загиблих, серед яких одна дитина, четверо чоловіків та дві жінки, тіла яких сильно обгоріли", - поінформували у місцевій поліції.

Всі постраждалі були доправлені до лікарні, деякі з них перебувають у критичному стані.

Місцева поліція та пожежники продовжують рятувальну операцію. Вони не виключають, що кількість загиблих може зрости.

"За попередньою версією, через вибух газопроводу обвалилася частина будівлі", - зазначили у поліції.

Посилаючись на очевидців, місцеві ЗМІ повідомляють, що в результаті вибуху стіни будівлі були зруйновані, сусідні будівлі та припарковані автівки пошкоджені.