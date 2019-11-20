НАТО погодило рекомендації у сфері енергетичної безпеки

Міністри закордонних справ країн НАТО, які зустрілися у середу в Брюсселі, погодили заходи з підвищення рівня обізнаності у сфері енергетичних загроз і захисту критичної інфраструктури.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Міністри погодили рекомендації з консолідації ролі НАТО у енергетичній безпеці, оскільки це відіграє важливу роль у нашій спільній безпеці. Рекомендації спрямовані на поліпшення обізнаності щодо ситуації (в сфері енергетики — ред.) та розуміння ризиків, на захист критичної інфраструктури та на підвищення стійкості союзників. Такі зусилля дозволять силам НАТО постійно мати доступ до енергетичних ресурсів на постійній основі», - сказав керівник Альянсу.