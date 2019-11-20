У Сербії розслідують підкуп урядовця дипломатом РФ
Про це повідомляє RTS.
«Служба безпеки та інформації Сербії підтвердила справжність відеозапису, на якому зафіксовано, як російський дипломат і працівник ГРУ Російської Федерації Георгій Клебан дає гроші нібито високопоставленому сербському чиновнику. А прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич повідомила, що вона зустрічалася з президентом Сербії Александаром Вучичем у середу вранці і він як головнокомандувач наказав розслідувати цю справу», - йдеться в повідомленні.
У свою чергу, сербський міністр оборони Александар Вулін висловив сподівання, що президент проведе у четвер зустріч із керівництвом розвідки, контррозвідки, а також Генерального штабу Збройних сил Сербії.
17 листопада на YouTube було оприлюднено відеозапис, на якому один чоловік передає на парковці пакет із грішми іншому.
Згідно з аналізом Bellingcat, гроші передавав Георгій Клебан, помічник аташе з питань оборони дипломатичного представництва РФ в Сербії, тобто - співробітник військової розвідки РФ.