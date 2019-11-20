У Сербії розслідують підкуп урядовця дипломатом РФ

Президент Сербії Александар Вучич доручив розслідувати справу щодо ймовірного підкупу високопосадовців країни російським дипломатом.

Про це повідомляє RTS.

«Служба безпеки та інформації Сербії підтвердила справжність відеозапису, на якому зафіксовано, як російський дипломат і працівник ГРУ Російської Федерації Георгій Клебан дає гроші нібито високопоставленому сербському чиновнику. А прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич повідомила, що вона зустрічалася з президентом Сербії Александаром Вучичем у середу вранці і він як головнокомандувач наказав розслідувати цю справу», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, сербський міністр оборони Александар Вулін висловив сподівання, що президент проведе у четвер зустріч із керівництвом розвідки, контррозвідки, а також Генерального штабу Збройних сил Сербії.

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17 листопада на YouTube було оприлюднено відеозапис, на якому один чоловік передає на парковці пакет із грішми іншому.

Згідно з аналізом Bellingcat, гроші передавав Георгій Клебан, помічник аташе з питань оборони дипломатичного представництва РФ в Сербії, тобто - співробітник військової розвідки РФ.