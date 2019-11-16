У Сербії госпіталізували президента

Президент Сербії Александр Вучич потрапив до лікарні в Белграді через проблеми з серцем.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Президента Сербії Александра Вучича було госпіталізовано через проблеми з серцем», - йдеться в повідомленні.

У заяві офісу президента від 16 листопада йдеться, що Вучича було доправлено до військового госпіталю у столиці Белграді 15 листопада.

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49-річний президент є крайнім націоналістом, очолювана ним правляча Сербська прогресивна партія прийшла до влади у 2012 році. Вучич є президентом Сербії з 2017 року.