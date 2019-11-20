Обвал мосту у Франції спричинила 50-тонна вантажівка
Про це повідомляє BBC.
"Обвал мосту, унаслідок якого загинули двоє людей на південному заході Франції, ймовірно, був спричинений вантажним автомобілем, що рухався мостом з вагою понад встановлене обмеження", - заявили у місцевій прокуратурі.
У прокуратурі повідомили, що один із двох затонулих транспортних засобів — вантажний автомобіль — важив понад 50 тонн. А максимальна вага, яку міг витримати міст, — до 19 тонн.
"Той факт, що цей важкий транспортний засіб заїхав на міст, вочевидь, є безпосередньою причиною аварії", - заявив прокурор Домінік Альзарі.
Унаслідок обрушення моста загинули водій вантажівки і 15-річна дівчина, яка їхала в автівці зі своєю матір'ю, коли міст зірвався з підвісних канатів і впав у річку. Матір дівчини врятували випадкові очевидці.
П'ятеро людей зазнали серйозних травм унаслідок інциденту, серед них двоє рятувальників та свідки, які намагалися врятувати людей.
Фото: Getty Images