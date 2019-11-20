Обвал мосту у Франції спричинила 50-тонна вантажівка

Причиною обвалу мосту 18 листопада в комуні Мірпуа-сюр-Тарн, що на півдні Франції, стало надмірне навантаження на споруду, спричинене вантажним автомобілем. Жертвами трагедії стали двоє людей.

Про це повідомляє BBC.

"Обвал мосту, унаслідок якого загинули двоє людей на південному заході Франції, ймовірно, був спричинений вантажним автомобілем, що рухався мостом з вагою понад встановлене обмеження", - заявили у місцевій прокуратурі.

У прокуратурі повідомили, що один із двох затонулих транспортних засобів — вантажний автомобіль — важив понад 50 тонн. А максимальна вага, яку міг витримати міст, — до 19 тонн.

"Той факт, що цей важкий транспортний засіб заїхав на міст, вочевидь, є безпосередньою причиною аварії", - заявив прокурор Домінік Альзарі.

Унаслідок обрушення моста загинули водій вантажівки і 15-річна дівчина, яка їхала в автівці зі своєю матір'ю, коли міст зірвався з підвісних канатів і впав у річку. Матір дівчини врятували випадкові очевидці.

П'ятеро людей зазнали серйозних травм унаслідок інциденту, серед них двоє рятувальників та свідки, які намагалися врятувати людей.

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