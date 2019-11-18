У Франції обвалився міст, загинула дитина

Унаслідок обвалу мосту в комуні Мірпуа-сюр-Тарн, що на півдні Франції загинула одна людина.

Про це повідомляє France Blue.

“У понеділок, 18 листопада, о 8.10 у Мірпуа-сюр-Тарн обвалився підвісний міст, на якому знаходилося кілька транспортних засобів. 15-річна дівчина загинула, ще двох розшукують. Є інформація про кількох постраждалих”, - йдеться у повідомленні.

Pont de mirepoix sur tarn effondrée pic.twitter.com/CeqJliWqvD — olivier le corre (@olecorre) 18 листопада 2019 р.

За словами місцевих рятувальників, йдеться про 9 постраждалих.

Як повідомив префект комуни, 3 авто знаходилися на мосту, коли стався обвал.

Чотири людини змогли самотужки вибратися з води, проте дівчина, яка знаходилася в автомобілі разом із мамою, загинула.

Зазначається, що сам міст був відкритий у 1935 році та, за словами мера Еріка Оже, знаходися у задовільному стані і пройшов необхідні перевірки.

Фото: France Blue.