В Австралії вирують лісові пожежі, шестеро загиблих

Унаслідок лісових пожеж в Австралії загинуло вже шестеро людей.

Про це повідомляє BBC.

“Шестеро людей загинули від початку масштабних лісових пожеж минулого місяця (в Австралії — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від стихійного лиха страждають уже не тільки штати Новий Південний Вельс і Квінсленд, а у Вікторії, Південній Австралії й Тасманії оголосили попередження про небезпеку через надзвичайно високі температури в регіоні.

За словами науковців та експертів, сезон пожеж в Австралії став більш тривалим та інтенсивним через зміну клімату.

Вчора найбільше місто Австралії — Сідней — затягнуло димом від лісових пожеж, що вирують за 150 км від міста.

Як повідомлялося, внаслідок лісових пожеж у австралійському штаті Новий Південний Вельс кількість загиблих зросла до чотирьох.

Фото: globalnews.ca