Пожежі в Австралії: Сідней у диму, ліс горить на території в 150 тисяч гектарів

Найбільше місто Австралії - Сідней - затягнуло димом від лісових пожеж за 150 км від міста. Масштабна пожежа утворилася на території 150 тис. га. у Національному парку міста Воллемі, а сильний вітер приніс дим у Сідней.

Чиновники констатують, що якість сіднейського повітря досягла небезпечного рівня, повідомляє BBC.

Місцеві жителі скаржаться, що прокидаються в тумані та запаху диму у своїх будинках. У вівторок жителів Сіднея попередили про серйозної небезпеки, адже температура в деяких частинах міста піднялася до 37C.

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Працівники охорони здоров'я порадили людям залишатися вдома і не навантажувати себе. Служба швидкої допомоги Нового Південного Уельсу заявила, що людям з респіраторними захворюваннями слід бути особливо обережними.

Раніше повідомлялося, що у пожежі загинули 2 людини, 7 вважають зниклими безвісти.