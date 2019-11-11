В Австралії оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі

Влада двох австрійських штатів Новий Південний Уельс та Квінсленд оголосили надзвичайний стан через катастрофічні лісові пожежі в регіоні.

Про це повідомляє BBC.

“Два австралійські штати оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі, які стали “катастрофічною” загрозою для багатолюдного регіону на сході країни”, - йдеться у повідомленні.

Як інформує BBC, у штатах Новий Південний Уельс та Квінсленд зафіксовано 120 пожеж. Стало відомо про 3 загиблих та тисячі евакуйованих.

За словами місцевих чиновників, у вівторок небезпека може дістатися Сіднея - найбільшого міста в Австралії.

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Зазначається, що у штаті Новий Південний Уельс згоріло 970 тисяч гектарів землі та 150 будинків, а у Квінсленді полум'я зруйнувало вже 9 будинків.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон висловив співчуття та підтримку родичам загиблих.

Раніше повідомлялося, що у пожежі загинули 2 людини, 7 вважають зниклими безвісти.

Фото: globalnews.ca