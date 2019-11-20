У Грузії відпустили всіх затриманих активістів

Після того як Тбіліський міський суд переніс розгляд адміністративних справ щодо 37 громадських активістів, затриманих під час розгону акції протесту опозиції біля парламенту Грузії, всі вони були звільнені із залу суду.

Про це повідомляє Новини-Грузія.

"У Тбіліському міському суді перенесли на 13 годину 20 листопада розгляд адміністративних справ щодо 37 громадських активістів, затриманих під час розгону акції протесту опозиції біля парламенту Грузії. Після оголошення цього рішення всі затримані були звільнені із залу суду ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього на акції протесту 18 листопада було затримано 37 учасників акції після того, як поліція за допомогою водомета розігнала пікети біля входів до парламенту.

Всім затриманим висунули обвинувачення за статтями «непокора законним вимогам органів правопорядку» і «дрібне хуліганство» Кодексу адміністративних правопорушень Грузії.

Як повідомлялося, 14 листопада парламент Грузії ухвалив законопроєкт про внесення змін до Конституції, що передбачають зміну виборчої системи.

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Грузинська влада ще в червні на тлі багатотисячних протестних акцій пообіцяла внести зміни до Конституції, щоб уже в 2020 році провести вибори в парламент виключно за пропорційною системою. Для ухвалення конституційних поправок необхідні були голоси 113 депутатів. Але парламент 101 голосом проти трьох провалив законопроєкт. Опозиція та громадські активісти оголосили про початок протестів і встановили в центрі Тбілісі наметове містечко.