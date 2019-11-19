У Тбілісі перед парламентом знову встановлюють намети

Після розгону протесту біля парламенту у Тбілісі демонстранти знову встановлюють намети для нової акції у вівторок, 19 листопада.

Про це повідомляє Грузія Online.

"Перед будівлею парламенту Грузії на даний момент встановлено до 10 наметів", - йдеться у повідомленні.

На території знаходяться кілька учасників акції, які провели у наметах ніч. У ці хвилини територію біля будівлі прибирають представники служби очищення.

На території, прилеглій до парламенту, як і раніше, залишаються кілька екіпажів патрульної поліції та група швидкої допомоги.

Акція перед парламентом відновиться сьогодні о 19:00.

Протести у Тбілісі розпочалися 14 листопада після того, як парламент Грузії відмовився перейти на повну пропорційну виборчу систему.

Представники опозиції після голосування звинуватили "Грузинську мрію" та її лідера Бідзіна Іванішвілі у шахрайстві й зажадали відставки уряду, зміни складу ЦВК і проведення дострокових пропорційних виборів.

Протестна акція опозиції з вимогою розпуску парламенту й призначення дострокових виборів розпочалася напередодні. Десятки опозиціонерів провели ніч біля будівлі парламенту, заблокувавши всі входи й перекривши сусідні вулиці барикадами з будівельного сміття та мішків з піском.

Під час розгону спецназом протестуючих відбулися сутички між правоохоронцями й мітингуючим, за якими пішли затримання. Поліція затримала 37 учасників демонстрації. Ще шестеро людей постраждали, з них двоє поліцейських. Розгін акції протесту в МВС пояснили тим, що вона нібито "вийшла за рамки закону".