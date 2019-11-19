Протести в Тбілісі: Під час розгону мітингу затримали 37 осіб, 6 постраждалих

Протести в Тбілісі: Під час розгону мітингу затримали 37 осіб, 6 постраждалих

Укрінформ
Поліція затримала 37 учасників демонстрації в Тбілісі під час розгону 18 листопада.

Про таке повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Грузії.

За даними міністерства, під час сутичок шестеро людей постраждали, з них двоє – поліціянтів. Розгін акції протесту в МВС пояснили тим, що вона нібито «вийшла за межі закону».

Своєю чергою, лідер опозиційної партії «Європейська Грузія» Давид Бакрадзе заявив, що розгін «обернеться для нинішньої влади серйозними наслідками».

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Сполучені Штати та Європейський Союз закликали грузинський уряд, політичні партії та громадянське суспільство до «спокійного та шанобливого діалогу» щодо позачергових виборів, яких вимагають протестувальники.

Нагадаємо: протести в Тбілісі почалися 14 листопада після того, як парламент Грузії відмовився перейти на повну пропорційну виборчу систему.

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Представники опозиції після голосування звинуватили «Грузинську мрію» і її голову Бідзіну Іванішвілі в шахрайстві й зажадали відставки уряду, зміни складу ЦВК і проведення дострокових пропорційних виборів.

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