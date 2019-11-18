У Тбілісі завершилася спецоперація з розгону мітингувальників, є затримані

Поліцейська спецоперація в Тбілісі зі звільнення від учасників акції протесту прилеглої до парламенту Грузії території завершена.

Про це повідомляє Грузія Online.

Як повідомляється, спецпризначенці відтіснили з використанням автомашин з водяними гарматами учасників акції з проспекту Руставелі на площу Свободи. Незадовго до цього поліція розібрала наметове містечко опозиціонерів перед будівлею парламенту Грузії.

"Зараз відбувається прибирання проїжджої частини на проспекті Руставелі після того, як спецпризначенці МВС Грузії відтіснили від будівлі парламенту учасників акції протесту", - йдеться у повідомленні.

Під час розгону спецпризначенцями протестувальників відбулися сутички між правоохоронцями і мітингарями, після яких були затримання, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

За інформацією ЗМІ, кількість протестувальників становить від 9 до 18 осіб.

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Серед них лідер партії «Гірчі» Зураб Джапарідзе, член «Єдиного національного руху» Отар Сірадзе, активісти Гіга Макарашвілі і Зука Бердзенішвілі, адвокат Бека Басілая, Леван Нозадзе, Іраклій Павленішвілі, Дмитро Бідзінашвілі і Резі Ніжарадзе.

За оцінкою деяких грузинських ЗМІ, дії спецпризначенців цього разу, на відміну від розгону акції протесту 20 червня, коли постраждали 240 осіб, не були надто агресивними. Бійці практично не застосовували кийки, не було і пострілів гумовими кулями, хоча кілька людей постраждали.

Протестна акція опозиції з вимогою розпуску парламенту і призначення дострокових виборів почалася напередодні. Десятки опозиціонерів провели ніч біля будівлі парламенту, заблокувавши всі входи і перекривши сусідні вулиці барикадами з будівельного сміття і мішків з піском.

Причиною протестів стало те, що 14 листопада парламент Грузії провалив ухвалення законопроекту щодо конституційних змін, згідно з якими чергові парламентські вибори в 2020 році мали відбутися повністю за пропорційною системою.