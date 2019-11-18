У Тбілісі почався розгін протесту біля парламенту

У Тбілісі почався розгін мітингувальників біля парламенту, які виступають за прийняття конституційної реформи в Грузії.

Про це повідомляє Грузія Online.

"Для розгону учасників акції правоохоронці випустили по них струмінь води", - йдеться в повідомленні.

Після застосування водомета частина учасників акції залишила вулицю Зубалашвілі, а частина знову намагається чинити опір спецназу піднятими руками, не даючи їм зайняти місце проведення акції.

До цього поліція дала учасникам протесту півгодини, щоб розійтися, однак активісти відмовилися залишати площу біля парламенту.

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Як повідомлялося, 14 листопада парламент Грузії ухвалив закон про внесення змін до Конституції, що передбачають зміну виборчої системи.

Грузинська влада ще в червні на тлі багатотисячних протестних акцій пообіцяли внести зміни до Конституції, щоб уже в 2020 році провести вибори в парламент виключно за пропорційною системою. Для прийняття конституційних поправок необхідні були голоси 113 депутатів. Але парламент 101 голосом проти трьох провалив законопроект. Опозиція та громадські активісти оголосили про початок протестів і встановили в центрі Тбілісі наметове містечко.

Фото: AA