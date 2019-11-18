У Грузії мітингувальники не пустили до парламенту депутатів

Учасники акції протесту, які з учорашнього вечора пікетують парламент Грузії, не пропустили в законодавчий орган уже трьох депутатів від правлячої партії.

Про це повідомляє портал Новини-Грузія.

"Учасники акції протесту опозиції, які з учорашнього вечора пікетують біля парламенту Грузії всі чотири входи (центральний і три додаткові), сьогодні не пропустили до законодавчого органу уже трьох депутатів від правлячої партії “Грузинська мрія”: Мераба Кварая, Реваза Арвеладзе і Гію Жоржоліані" , - йдеться у повідомленні.

Протестувальники закликали депутатів покинути парламентську більшість через те, що “Грузинська мрія” провалила на голосуванні конституційні зміни, пов'язані з виборчою реформою, і не виконала свою обіцянку провести в 2020 році пропорційні вибори.

Представників правлячої партії, які потрапили в пікет, співробітникам поліції довелося супроводжувати до автомобілів.

Повідомляється, що сьогодні в парламенті мають відбутися засідання бюро і комітету регіональної політики і самоврядування. Однак лідери опозиції заявляють, що сьогодні жоден депутат не потрапить в парламент.

Читайте також: У Тбілісі протестувальники заблокували всі входи до парламенту

Як повідомлялося, 14 листопада парламент Грузії ухвалив законопроект про внесення змін до Конституції, що передбачають зміну виборчої системи.

Грузинська влада ще в червні на тлі багатотисячних протестних акцій пообіцяла внести зміни до Конституції, щоб уже в 2020 році провести вибори до парламенту виключно за пропорційною системою. Для ухвалення конституційних поправок необхідні були голоси 113 депутатів. Але парламент 101 голосом проти трьох провалив законопроект. Опозиція і громадські активісти оголосили про початок протестів і встановили в центрі Тбілісі наметове містечко.