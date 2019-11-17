У Тбілісі протестувальники заблокували всі входи до парламенту

У Тбілісі протестувальники заблокували всі три входи до будівлі парламенту Грузії.

Про це повідомляє "Новости-Грузия".

"Учасники протестної акції «Один проти всіх» заблокували всі три входи до будівлі парламенту Грузії", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні лідери партії «Європейська Грузія» повісили замки на ворота, що ведуть на подвір'я парламенту. Біля двох додаткових входів протестувальники розбили намети.

Протестувальники мають намір провести тут ніч, а завтра не дозволити зайти до парламенту депутатам правлячої партії «Грузинська мрія», які не виконали обіцянку про перехід до пропорційної виборчої системи.

У дворі парламенту зосереджена велика кількість поліцейських сил. Раніше МВС Грузії попередило учасників акції, що «будь-який факт правопорушення, спроба штурму або блокування адміністративних органів буде негайно припинятися поліцією в межах закону».

Лідери опозиції заявляють, що будуть використовувати «всі радикальні інструменти, передбачені конституцією та законодавством», щоб домогтися виконання своїх вимог.

Як повідомлялося, 14 листопада парламент Грузії не ухвалив законопроєкт про внесення змін до Конституції, що передбачають зміну виборчої системи.

Грузинська влада ще в червні на тлі багатотисячних протестних акцій пообіцяла внести зміни до Конституції, щоб вже у 2020 році провести вибори до парламенту виключно за пропорційною системою. Для прийняття конституційних поправок необхідні були голоси 113 депутатів. Але парламент 101 голосом проти трьох провалив законопроєкт. Опозиція та громадські активісти оголосили про початок протестів та встановили у центрі Тбілісі наметове містечко.

Фото: NEWSGEORGIA