У Тбілісі тисячі людей вийшли на акцію протесту - вимагають позачергових виборів
Про це повідомляє Грузия Online.
"Протестна акція опозиції у відповідь на провал виборчої реформи почалася в Тбілісі з виконання національного гімну - біля парламенту Грузії зібралося декілька тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.
Протестну акцію під назвою "Усі мінус один - Бідзіна має піти" організували понад 20 політичних сил.
Протестувальники висунули владі такі вимоги: призначення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою; формування тимчасового, технічного уряду; реорганізація Центральної виборчої комісії.
Як повідомлялося, 14 листопада парламент Грузії не ухвалив законопроєкт про внесення змін до Конституції, які передбачають зміну виборчої системи.
Грузинська влада ще в червні на тлі багатотисячних протестних акцій пообіцяла внести зміни до Конституції, щоб уже в 2020 році провести вибори до парламенту виключно за пропорційною системою. Для прийняття конституційних поправок необхідні були голоси 113 депутатів. Однак парламент 101 голосом проти трьох провалив законопроєкт.
Після голосування семеро депутатів заявили про вихід з парламентської більшості.
Опозиція і громадські активісти оголосили про початок протестів і встановили в центрі Тбілісі наметове містечко.
Фото: RFE/RL