У Тбілісі тисячі людей вийшли на акцію протесту - вимагають позачергових виборів

У Тбілісі тисячі людей вийшли на акцію протесту з вимогою оголосити позачергові парламентські вибори.

Про це повідомляє Грузия Online.

"Протестна акція опозиції у відповідь на провал виборчої реформи почалася в Тбілісі з виконання національного гімну - біля парламенту Грузії зібралося декілька тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

Протестну акцію під назвою "Усі мінус один - Бідзіна має піти" організували понад 20 політичних сил.

Протестувальники висунули владі такі вимоги: призначення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою; формування тимчасового, технічного уряду; реорганізація Центральної виборчої комісії.

Як повідомлялося, 14 листопада парламент Грузії не ухвалив законопроєкт про внесення змін до Конституції, які передбачають зміну виборчої системи.

Грузинська влада ще в червні на тлі багатотисячних протестних акцій пообіцяла внести зміни до Конституції, щоб уже в 2020 році провести вибори до парламенту виключно за пропорційною системою. Для прийняття конституційних поправок необхідні були голоси 113 депутатів. Однак парламент 101 голосом проти трьох провалив законопроєкт.

Читайте також: Президент Грузії відреагувала на події в парламенті і вуличні протести

Після голосування семеро депутатів заявили про вихід з парламентської більшості.

Опозиція і громадські активісти оголосили про початок протестів і встановили в центрі Тбілісі наметове містечко.

Фото: RFE/RL