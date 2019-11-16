Президент Грузії відреагувала на події в парламенті і вуличні протести

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі поширила заяву з приводу провалу парламентом конституційних змін про перехід на пропорційну виборчу систему.

Про це повідомляє грузинський "Перший канал".

"Насамперед, я хотіла б наголосити, що, виходячи з напруженості і поляризації в нашій країні, збереження нашого спільного досягнення - стабільності - є моєю головною турботою і вимогою народу. Ми всі маємо поважати цю вимогу", - заявила вона.

Зурабішвілі вважає, що для парламентських виборів у наступному році необхідно зберегти максимальний спокій.

"Залежно від політичної ситуації, своїх амбіцій або передвиборних розрахунків, різні партії в різних країнах надають перевагу певній виборчій системі. Громадськість меншою мірою залучена до формування цієї системи і, відповідно, тому менш обізнана. Суспільство зацікавлене у чесності і прозорості виборів, так і має бути. Дуже прикро, що так гучно озвучену ініціативу, яка відповідає рекомендаціям міжнародної спільноти, не змогли (або не захотіли) довести до кінця. Це призводить до негативної оцінки процесів, що відбуваються в нашій країні - у той час, коли нам потрібна активна підтримка в усіх напрямках", - зазначила президент Грузії.

Зурабішвілі наголошує, що така підтримка вкрай важлива з урахуванням ситуації на окупаційній лінії, "особливо тоді, коли участь і реакція міжнародної спільноти на затримання нашого заслуженого лікаря мають вирішальне значення".

За словами лідера Грузії, процеси в парламенті не є "нездоланними труднощами для країни або кінцем демократії", але слід утриматися від поглиблення напруженості і загострення поляризації.

"Я закликаю владу й опозицію використовувати будь-яку можливість, щоб знайти спільну мову, поліпшити Виборчий кодекс і створити максимальні умови для чесних виборів. Я переконана, що існує ресурс для виходу з цього напруженого становища", - написала вона.

Як повідомлялося, 14 листопада парламент Грузії ухвалив законопроект, поданий правлячою партією «Грузинська мрія», про внесення змін до Конституції, що передбачають зміну виборчої системи.

У зв'язку з цим 14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести.