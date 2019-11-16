У Грузії відбулися сутички протестувальників із поліцією, є постраждалі
Про це повідомляє ІнтерпрессНьюз.
«Біля офісу «Грузинської мрії», де проходить засідання більшості, ситуація загострилася ще раз. Між учасниками акції і поліцією сталася сутичка», - йдеться в повідомленні.
Під час сутички постраждав один учасник акції, крім того, одному з операторів на акції було зламано руку.
Як повідомляє видання, на тлі протестів у центральному офісі «Грузинської мрії» проходить засідання правлячої більшості.
Паралельно з засіданням перед офісом партії стартувала протестна акція руху «Ганьба» і опозиційних депутатів.
Для підтримки правопорядку і безпеки було мобілізувано поліцію: правоохоронці вибудували кордон, перекривши автомобільну дорогу до центрального офісу.
Після того, як один з учасників акції закликав пікетувати офіс «Грузинської мрії», почалося протистояння між поліцейськими і демонстрантами.
Як повідомлялося, 14 листопада парламент Грузії прийняв законопроект, поданий правлячою партією «Грузинська мрія», про внесення змін до Конституції, що передбачають зміну виборчої системи. Після голосування семеро депутатів заявили про вихід з парламентської більшості.
У відповідь у центрі Тбілісі кілька десятків людей перекрили проспект, встановивши намети під будівлею парламенту.
Фото: ІнтерпрессНьюз.