У Грузії відбулися сутички протестувальників із поліцією, є постраждалі

Перед офісом «Грузинської мрії» у Тбілісі відбулося зіткнення протестувальників із поліцією, двоє людей постраждали.

Про це повідомляє ІнтерпрессНьюз.

«Біля офісу «Грузинської мрії», де проходить засідання більшості, ситуація загострилася ще раз. Між учасниками акції і поліцією сталася сутичка», - йдеться в повідомленні.

Під час сутички постраждав один учасник акції, крім того, одному з операторів на акції було зламано руку.

Як повідомляє видання, на тлі протестів у центральному офісі «Грузинської мрії» проходить засідання правлячої більшості.

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Паралельно з засіданням перед офісом партії стартувала протестна акція руху «Ганьба» і опозиційних депутатів.

Для підтримки правопорядку і безпеки було мобілізувано поліцію: правоохоронці вибудували кордон, перекривши автомобільну дорогу до центрального офісу.

Після того, як один з учасників акції закликав пікетувати офіс «Грузинської мрії», почалося протистояння між поліцейськими і демонстрантами.

Як повідомлялося, 14 листопада парламент Грузії прийняв законопроект, поданий правлячою партією «Грузинська мрія», про внесення змін до Конституції, що передбачають зміну виборчої системи. Після голосування семеро депутатів заявили про вихід з парламентської більшості.

У відповідь у центрі Тбілісі кілька десятків людей перекрили проспект, встановивши намети під будівлею парламенту.

Фото: ІнтерпрессНьюз.