Протестувальники встановили намети під парламентом Грузії

Громадські активісти провели ніч у наметовому містечку біля будівлі парламенту Грузії через провал законопроекту про реформу виборчої системи в країні.

Про це повідомляє портал Новини-Грузії.

"Громадські активісти провели ніч у наметовому містечку біля будівлі парламенту Грузії - вже майже добу проїжджа частина головного проспекту Тбілісі залишається перекрита", - йдеться у повідомленні.

Громадські активісти планують залишатися на місці доти, доки влада не виконає вимоги, які вони сформували спільно з опозицією - проведення дострокових парламентських виборів в умовах перехідного уряду.

Повідомляється, що вночі протестувальники також розпалили у свого наметового містечка багаття.

Тим часом поліцейські виставили на ділянці дороги, яку вони займають, залізні огорожі.

Як повідомлялося, 14 листопада парламент Грузії не ухвалив законопроект, поданий правлячою партією «Грузинська мрія», про внесення змін до Конституції, які передбачають зміну виборчої системи.

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Грузинська влада ще в червні на тлі багатотисячних протестних акцій пообіцяла внести зміни до Конституції, щоб уже в 2020 році провести вибори до парламенту виключно за пропорційною системою. Для прийняття конституційних поправок необхідні були голоси 113 депутатів. Однак парламент 101 голосом проти трьох провалив законопроект.

Після голосування семеро депутатів заявили про вихід з парламентської більшості.

У відповідь у центрі Тбілісі кілька десятків людей перекрили проспект.