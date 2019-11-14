У центрі Тбілісі протестувальники перекрили проспект

У центрі столиці Грузії Тбілісі кілька десятків людей перекрили проспект після того, як парламент провалив голосування за законопроєкт про перехід на пропорційну виборчу систему.

Про це повідомляє портал Новини-Грузія.

"Після провалу законопроєкту про перехід на пропорційну виборчу систему кілька десятків людей на знак протесту перекрили проїжджу частину на проспекті Шота Руставелі", - йдеться в повідомленні.

За словами одного з організаторів акції Гігі Макарашвілі, активісти планують перекрити й інші дороги у Тбілісі.

Громадські активісти, а також лідери і прихильники опозиції блокували рух біля будівлі парламенту Грузії.

Сьогодні о 19 годині біля будівлі парламенту представники опозиційних сил планують мітинг, який, за їхніми словами, має стати початком «кампанії загальної непокори».

Зазначається, що після дводенних гучних обговорень 14 листопада парламент Грузії прийняв законопроєкт, поданий правлячою партією «Грузинська мрія», про внесення змін до конституції, які передбачають зміну виборчої системи.

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Грузинська влада ще в червні на тлі багатотисячних протестних акцій пообіцяла внести зміни до конституції, щоб уже у 2020 році провести вибори до парламенту виключно за пропорційною системою. Для прийняття конституційних поправок були потрібні голоси 113 депутатів. Однак парламент 101 голосом проти трьох провалив законопроект.

Після голосування сім депутатів заявили про вихід з парламентської більшості.