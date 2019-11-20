Уряд Моравецького отримав вотум довіри у Сеймі Польщі

Новий уряд підтримали 235 депутатів PiS та двоє опозиційних депутатів з “Громадянської коаліції” (KO). Натомість, проти проголосували 214 депутатів опозиції - KO, Лівиці і фракції Польська селянська партія – Kукіз’15.

У вівторок вранці Моравецький виступив з програмною промовою щодо діяльності уряду. Під час свого виступу він підсумував попередні два роки роботи свого уряду, звернувши увагу на економічні здобутки. У світлі наближення демографічної кризи він запропонував прийняти демографічну стратегію, яка включатиме, зокрема, стратегію повернення етнічних поляків додому. Торкаючись питання міжнародної політики, він зауважив, що Євросоюз повинен надати сусіднім країнам реальну перспективу членства. В іншому випадку, це зроблять інші гравці, зокрема Росія.

Як відомо, під час парламентських виборів у Польщі, що відбулися 13 жовтня, переконливу перемогу здобула правоконсервативна партія PiS. Це дало змогу цій політичній силі удруге поспіль сформувати однопартійний уряд. Крім Моравецького, у новому уряді Польщі свої посади зберегли більшість міністрів попереднього складу Ради міністрів країни. Зокрема, йдеться про главу МЗС Яцека Чапутовича, міністра національної оборони Маріуша Блащака, міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського тощо.

У новому уряді РП ліквідовано міністерство енергії. Водночас, в уряді країни створено два нових міністерства - державних активів та міністерство фондів і регіональної політики.