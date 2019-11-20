Моравецький запропонував прийняти демографічну стратегію в Польщі

У світлі демографічних викликів у Польщі потрібно прийняти демографічну стратегію, яка включатиме, зокрема, стратегію повернення етнічних поляків додому.

На цьому під час інавгураційної промови в Сеймі Польщі в якості новопризначеного прем’єр-міністра країни наголосив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Йдеться про повернення усіх, у кого за спиною драматичний досвід попередніх поколінь – тих зі Сходу і тих із Заходу. Вони збагатять Польщу”, - наголосив Моравецький.

Він додав, що Польща наразі на порозі несприятливих демографічних трендів. Стратегія повернення етнічних поляків додому, за словами Моравецького, може привести до того, що через 20 років поляки стануть значно більшим народом.

У вівторок, 19 листопада, в Сеймі Польщі відбуватиметься голосування за вотум довіри до нового уряду Моравецького.

Згідно з цьогорічними прогнозами Головного статистичного управління Польщі, кількість населення понад 38-мільйонної Польщі за найближчі 25 років зменшиться на 2,8 мільйона. За його оцінками, Польща зараз входить у період затяжної демографічної кризи.

Як відомо, за межами Польщі перебуває кілька мільйонів етнічних поляків. За нещодавніми оцінками Нацбанку Польщі, у країні зараз перебуває приблизно 900 тис. трудових мігрантів з України.