Московський суд залишив у СІЗО обвинуваченого в шпигунстві американця

Московський міський суд відхилив клопотання захисту американця Пола Вілана, який просив перевести його під домашній арешт або звільнити під заставу, і залишив його під вартою до кінця року.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Мосміськсуд визнав законним продовження арешту громадянину США Полу Вілану до кінця грудня. Його захист просив перевести його під домашній арешт або звільнити під заставу. Їх клопотання було відхилено», - йдеться у повідомленні.

Засідання проходило в закритому режимі: справу Вілана, обвинуваченого в шпигунстві, засекречено. Американець брав участь у засіданні по відеозв'язку зі слідчого ізолятора. Поговорити з журналістами в перерві він не міг, оскільки звук був вимкнений.

Вілана затримали в Москві 28 грудня 2018 року. 24 жовтня Лефортовський суд продовжив йому арешт до 29 грудня 2019 року. Раніше він проходив службу в морській піхоті США. Після затримання з'ясувалося, що у нього є громадянства Ірландії, Канади і Великої Британії.

Вілана звинувачують у шпигунстві на користь американських спецслужб. При затриманні у нього вилучили флешку з матеріалами, що становлять держтаємницю. Його захист стверджує, що він приїхав до Росії на запрошення на весілля. На флешці, яку йому передали і яку він не встиг переглянути, мали бути матеріали про його попередні поїздки до Росії.

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Вілан вину не визнає і вважає своє переслідування політичним.

Розслідування справи Пола Вілана завершено. Він і його адвокати вивчають матеріали справи. Адвокат Володимир Жеребенков раніше говорив, що у справі він поки не бачив доказів вини свого підзахисного і ніхто зі свідків не заявляв, що Вілан їх вербував і схиляв до шпигунства.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня на суді в Москві Вілан заявляв, що слідчі погрожували йому. Крім того, він поскаржився, що не мав доступу до душу протягом двох тижнів, не має доступу до лікарів.