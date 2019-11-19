У Чилі тривають протести попри обіцянки нової конституції
Про це інформує WSWS.
"Угода між урядом та кількома опозиційними партіями про мир та обіцянка нової конституції, дана чилійським урядом на чолі з президентом Себастьяном Піньєрою, не змогли припинити тривалі протести в країні", - йдеться у повідомленні.
Упродовж вихідних демонстранти у відповідь на ці пропозиції знову вийшли на вулиці Сантьяго, Вальпараїсо, Антофагаста та інших великих міст Чилі.
Акції стали продовженням загальнонаціонального страйку, що розпочався у Чилі 18 жовтня. Група законодавців ініціювала розгляд законопроєкту про імпічмент Піньєри, посилаючись на порушення президентом прав людини.
Як відомо, вже місяць чилійці протестують проти соціальної та економічної нерівності, а також проти політичної еліти. Криза, що виникла, є найбільшою у Чилі з моменту повернення країни до демократії у 1990 році. Президент Чилі Себастьян Піньєра 17 листопада вперше засудив поліцію за зловживання силою у зв'язку з протестами, що вже місяць тривають у країні.