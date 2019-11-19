У Чилі тривають протести попри обіцянки нової конституції

У кількох містах Чилі тривають протести, попри мирову угоду влади з опозицією та обіцянки винести на референдум питання ухвалення нової конституції.

Про це інформує WSWS.

"Угода між урядом та кількома опозиційними партіями про мир та обіцянка нової конституції, дана чилійським урядом на чолі з президентом Себастьяном Піньєрою, не змогли припинити тривалі протести в країні", - йдеться у повідомленні.

Упродовж вихідних демонстранти у відповідь на ці пропозиції знову вийшли на вулиці Сантьяго, Вальпараїсо, Антофагаста та інших великих міст Чилі.

Акції стали продовженням загальнонаціонального страйку, що розпочався у Чилі 18 жовтня. Група законодавців ініціювала розгляд законопроєкту про імпічмент Піньєри, посилаючись на порушення президентом прав людини.

Як відомо, вже місяць чилійці протестують проти соціальної та економічної нерівності, а також проти політичної еліти. Криза, що виникла, є найбільшою у Чилі з моменту повернення країни до демократії у 1990 році. Президент Чилі Себастьян Піньєра 17 листопада вперше засудив поліцію за зловживання силою у зв'язку з протестами, що вже місяць тривають у країні.