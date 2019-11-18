Протести в Чилі: президент звинуватив поліцію у зловживанні силою

Президент Чилі Себастьян Піньєра в неділю вперше засудив поліцію за зловживання силою у зв'язку з протестами, які вже місяць тривають в країні.

Про це повідомляє AFP.

«Було надмірне застосування сили. Були зловживання і злочини, і права не всіх людей були дотримані», - сказав президент, виступаючи перед народом на тлі заворушень, в результаті яких загинули 22 людини і понад 2000 осіб поранено.

Звинувачення в жорстокому поводженні з боку поліції та порушення прав людини були зареєстровані з самого початку протестів, що спонукало ООН направити в країну слідчу групу. Організація з захисту прав людини Amnesty International також відправила в Чилі свою місію.

«Безкарними не залишаться ні ті, хто скоїв акти надзвичайного насильства, ні ті, хто причетний до злочинів і зловживань. Ми будемо діяти в інтересах жертв», - сказав президент, маючи на увазі і протестувальників, і сили безпеки.

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Як відомо, вже місяць чилійці протестують проти соціальної та економічної нерівності, а також проти політичної еліти. Ця криза є найбільшою в Чилі з моменту повернення країни до демократії в 1990 році.

Фото: Twitter Actualidad Chile