До нового парламенту Білорусі не пройшов жоден опозиціонер

Жоден представник опозиції не зміг обратися до Палати представників Білорусі 7-го скликання.

Про це повідомляє портал TUT.by.

"Серед тих, хто пройшов до Палати представників 7-го скликання, опозиціонерів не виявилося", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що у новому парламенті Білорусі працюватимуть ексміністр інформації Лілія Ананіч, дипломати Андрій Савіних, Валерій Воронецький, міс Білорусь Марія Василевич, голова "Білої Русі" Геннадій Давидько, голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія Білорусі заявила, що у виборах Палати представників, нижньої палати парламенту Білорусі, взяли участь 77,22% громадян країни.

Вибори Палати представників, яка складається з 110 депутатів, проводяться в одномандатних округах за мажоритарною системою.

У неділю, 17 листопада, у Білорусі проходили вибори депутатів Палати представників Національних зборів сьомого скликання.