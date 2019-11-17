Понад 240 прихильників ІДІЛ здалися владі Афганістану

Понад 240 прихильників ІДІЛ здалися владі Афганістану

Укрінформ
На сході Афганістану за останні три дні здалися майже дві з половиною сотні бойовиків ІДІЛ і членів їхніх сімей.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на джерела в армії Афганістану.

"Загалом 241 член і прихильник екстремістського угруповання "Ісламська держава" здався владі в провінції Нангархар на сході Афганістану. Серед них чоловіки, жінки та діти", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, серед тих, хто здався, 71 чоловік, 63 жінки та 107 дітей. За даними силовиків, колишні бойовики також передали владі 67 одиниць зброї.

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Місцеві чиновники відзначають, що це найбільша група прихильників ІДІЛ, які здалися в регіоні за останні два роки (крім Нангархару, екстремістська організація діє в сусідніх провінціях Кунар і Нуристан).

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