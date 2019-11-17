Понад 240 прихильників ІДІЛ здалися владі Афганістану

На сході Афганістану за останні три дні здалися майже дві з половиною сотні бойовиків ІДІЛ і членів їхніх сімей.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на джерела в армії Афганістану.

"Загалом 241 член і прихильник екстремістського угруповання "Ісламська держава" здався владі в провінції Нангархар на сході Афганістану. Серед них чоловіки, жінки та діти", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, серед тих, хто здався, 71 чоловік, 63 жінки та 107 дітей. За даними силовиків, колишні бойовики також передали владі 67 одиниць зброї.

Місцеві чиновники відзначають, що це найбільша група прихильників ІДІЛ, які здалися в регіоні за останні два роки (крім Нангархару, екстремістська організація діє в сусідніх провінціях Кунар і Нуристан).