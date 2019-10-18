В Афганістані - вибухи у мечеті, понад 60 загиблих

В Афганістані внаслідок двох вибухів у мечеті в провінції Нангархар загинули 62 особи, ще понад 100 зазнали поранень.

Про це повідомляє Zeenews.

"Унаслідок вибухів у мечеті на сході Афганістану під час молитви в п'ятницю загинули щонайменше 62 особи, які зібралися на богослужіння", - повідомили місцеві чиновники.

За словами представника губернатора провінції Нангархар Атаулли Хог’яні, внаслідок кількох вибухів всередині будівлі обвалився дах мечеті. За попередньою інформацією, в мечеті сталися два вибухи.

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Член ради провінції Нангархар Сохраб Кадері не виключив збільшення кількості жертв, додавши, що понад 100 осіб були поранені унаслідок інциденту.

Фото: zeenews.india.com