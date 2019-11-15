Британські кандидати – не українські кандидати: коли треба - домовляються

До дочасних виборів парламенту, від підсумків яких залежить доля Брекзиту, залишилося менше місяця

У Великій Британії з 6 листопада офіційно триває передвиборча кампанія. 14 листопада, о 16.00 за місцевим часом закінчено реєстрацію кандидатів у 650 виборчих округах.

Позачергові вибори до парламенту призначено через ситуацію, що склалася навколо виходу Сполученого королівства з ЄС. Уряду Бориса Джонсона так і не вдалося здійснити Brexit до 31 жовтня. В результаті Євросоюз відклав його до 31 січня 2020 року.

Вибори призначені на на 12 грудня, і від того, кого британські виборці відрядять до наступного складу парламенту, великою мірою залежить відбудеться чи ні вихід Великобританії зі складу ЄС.

Ключове слово «мажоритарка»

Вибори у Великобританії відбуваються за мажоритарною системою та ще й в один тур. Тобто кандидат, який посів перше місце у виборчому окрузі, стає депутатом.

За опитуваннями, нині підтримка серед виборців основних британських партій: Консервативної, Лейбористської, Ліберально-демократичної, Партії Брекзиту, «зелених» та Шотландської незалежної, згідно різних опитувань, виглядає так:

Приблизно такими ж були і цифри жовтня. Хіба що підтримка Консервативної партії зросла на 6 відсотків за рахунок союзників (щодо підтримки Брекзиту), натомість 3-4 «антибрекзитівські» відсотки коливаються між лейбористами та ліберальними демократами.

Здавалося б, противники Брекзиту у сумі мають перевагу – невелику, але більшу за 50 відсотків. Та насправді це «середня температура по лікарні». На кожному з одномандатних (мажоритарних) округів переможе один конкретний кандидат, а не арифметична сума відсотків різних прихильників однієї позиції. Наприклад, якщо скористатися цифрами з цієї таблиці, то кандидат-консерватор з 42 відсотками виборців потрапить до парламенту, а лейборист і ліберальний демократ – ні, і те, що в них разом 43 відсотки, не матиме значення.

Тому важливі зараз союзи однодумців. І на сьогодні – для когось «на жаль», для когось «на щастя» - голоси брекзитерів уже практично об’єднані. Лідер Партії Брекзиту Найджел Фарадж оголосив, що не висуватиме своїх кандидатів на 317 округах, де очікується перевага Консервативної партії, щоб не забирати у неї голоси.

Лідер Консервативної партії Борис Джонсон раніше відкинув пропозицію Фараджа утворити блок під назвою "Leave alliance" за вихід з ЄС, інформує Sky News. Джонсон зазначив, що виключає можливість союзу з будь-ким, тому що «…ми пишаємось з нашими переконаннями, ми пишаємось нашим консерватизмом". Але Фарадж, критикуючи Джонсона за його останні домовленості з ЄС (Партія Брекзиту обстоює варіант «No deal», тобто вихід Євросоюзу без жодних умов і домовленостей. – Ред.), створив союз так би мовити «в односторонньому порядку», пообіцявши на додачу жорсткий бій лейбористам на всіх інших округах.

Натомість у таборі «Remain» (“Leave” та «Remain» - «Виходити» та «Залишатися» - такі формулювання виносилися на референдум-2016. – Ред.) єдності немає. Принаймні наразі. Ліберальні-демократи, тверді прихильники відмови від ідеї Брекзиту, уклали союз з меншими партіями. Але найбільший за кількістю виборців опонент Джонсона – Лейбористська партія – не пристала до спільних дій. Тому розпорошення «антибрекзитівських» голосів нині цілком очевидне.

Щоправда, серед лейбористів багато приїхильників «м’якого Брекзиту», включаючи голову партії Джеремі Корбіна, який обіцяє в разі перемоги не відмовлятися від виходу з ЄС, а передомовитися на м’якші умови. Відтак він може сподіватися на ті голоси, які ще вагаються між ним і консерваторами.

Та й не обов’язково в британських умовах чекати команди згори – кандидати можуть укладати «джентльменські» угоди самі, знаючи конкретну ситуацію на своєму окрузі, а не в «середньому» по Об’єднаному Королівству. Ну, це так – довідка для тих, хто ще ставить питання про те, чому в Україні кандидати на мажоритарних округах традиційно не здатні домовитися заради досягнення спільної мети…

Чи правильно казати, що нинішні вибори - це вибори за або проти Brexit?

Але ж вихід з Європейського Союзу – не єдине питання, яке хвилює простого британця під час голосування. Чи стане воно на перший план 12 грудня?

Згідно з опитуваннями за останні 12 місяців, якщо виборців просять назвати одне найважливіше питання, то так - Brexit явно виходить на перше місце. Однак, коли людям надається можливість назвати більш ніж одну тему, то може з ним може зрівнятися питання медичного обслуговування. Трохи відстають питання про злочинність, міграційну політику та стан економіки

Крім того, для виборців одних партій Brexit має більше значення, ніж для інших. Для 73% прихильників консерваторів – це топ-питання, водночас рівень стурбованості щодо цього серед прихильників лейбористів найнижчий (21%), а на перше місце вони ставлять охорону здоров'я (28%).

Утім, серед «антибрекзитерів» менше тих, хто змінив свою думку за час, що минув після рефрендуму 2016 року та минулих виборів до парламенту в 2017-му. 81% тих, хто голосував проти Брекзиту, і досі готові підтримати партії, які виступають за другий референдум. Це додає плюсів лейбористам, які в 2017 році «другий референдум» відхиляли.

Між тим, лише 78% тих, хто на референдумі у 2016 році проголосував за Брекзит, нині хочуть голосувати за партії Фараджа або Джонсона. Тобто кожен п'ятий змінив свою думку. Серед них навіть недавній спікер парламенту консерватор Джон Беркоу, який заявив, що засуджує запланований вихід Британії з Європейського Союзу. Про це пише DW. За його словами, Brexit вплине негативно на зовнішньополітичне сприйняття Великої Британії. "Brexit є найбільшою зовнішньополітичною помилкою в післявоєнній історій. Це моя відверта думка", - заявив Беркоу через кілька днів після складання повноважень спікера Палати громад, пояснивши:. "Я більше не спікер, і можу уже бути незалежним».

…Хоч розірвися

Цікавим свідченням пріоритетів стали іноземні звернення до британців, що надійшли майже одночасно зі сходу і заходу Британських островів та ще й від тезок: Дональда Туска та Дональда Трампа.

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав британців перед виборами в країні не здаватися у своїх спробах зупинити Brexit. Про це повідомляє Sky News із посиланням на виступ Туска в Брюсселі на церемонії відкриття навчального року в Коледжі Європи.

Туск наголосив, що в разі виходу з ЄС Велика Британія стане аутсайдером та другорядним гравцем, йдеться в повідомленні, а також підкреслив, що Brexit, імовірно, ознаменує «реальний кінець Британської імперії».

Натомість Президент США Дональд Трамп закликав британського прем'єра Бориса Джонсона й ініціатора Brexit Найджела Фараджа об'єднати зусилля, передає The Guardian. “Вони обидва мені подобаються. Я думаю, що Борис правильно це зробить. Я б хотів побачити, що Найджел і Борис об'єдналися ”, - написав Трамп.

Противники Брекзиту - ліберали, відповідно, подякували Туску, сказавши про «світло в кінці тонеля»… Натомість кандидат у мери Лондона, екс-консерватор Рорі Стюарт заявив, що Туску не слід коментувати вибори в Британії. А лідер лейбористів Джеремі Корбін дав відкоша обом, заявивши, що Трамп намагається втрутитися у парламентські вибори задля перемоги Джонсона, а Туск даремно непокоїться, що Британія колись може стати «другорядною», і обіцяв продовжити дискусію, коли прийде до влади.

Як кажуть, «залишилося зробити».

Олександр Волинський, Київ