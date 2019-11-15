У Венеції закрили центральну площу - влада міста попереджає про нову повінь

Унаслідок нової повені у Венеції закрили центральну площу Святого Марка.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на мера міста Луїджі Бругнаро.

“Бругнаро вирішив закрити площу Святого Марка. Через нову повінь у місті”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри те, що у п'ятницю рівень води у Венеції знизився, місцева влада попередила, що він знову може підвищитися до 160 сантиметрів.

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Раніше італійський уряд оголосив запровадження надзвичайного стану у потерпілих від повені районах провінції Венето, зокрема у Венеції.

Як повідомлялося, міськрада Венеції закликала уряд Італії оголосити надзвичайний стан у місті через руйнівну повінь. Рівень води в італійському місті склав 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року.

Фото: ANSA, АА, EFE