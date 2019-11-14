Причинами повені у Венеції могли бути зміна клімату та корупція

Місцева влада вбачає зміни клімату головними причинами повені у Венеції, в той час як власники крамниць уздовж венеційського Гранд-каналу звинувачують у корупції чиновників, які не змогли захистити місто від стихійного лиха.

Про це інформує AFP.

"Корупція неодноразово ставала причиною затримки будівництва захисних споруд, що могли б запобігти катастрофі", - зазначили місцеві підприємці. Очікується, що італійський уряд сьогодні оголосить надзвичайний стан у Венеції, після того як голова уряду Джузеппе Конте охарактеризував повінь як "удар у серце нашої країни". Надзвичайний стан дозволить уряду використовувати виняткові повноваження та засоби для допомоги постраждалим унаслідок стихійного лиха. Конте вже заявив, що уряд готовий виділити на це кошти.

"Місто стоїть на колінах. Ймовірно, збитки від наслідків повені становитимуть сотні мільйонів євро", - заявив міський голова Венеції Луїджі Брюгнаро.

Як повідомлялося, унаслідок найсильнішої протягом останніх 50 років повені у Венеції загинуло вже двоє осіб. У Венеції повністю затоплені популярні туристичні місця. Площа Святого Марка, розташована в низинній частині міста - один з найбільш постраждалих районів. За інформацією церковного архіву, Собор Святого Марка затопило шостий раз протягом 1200 років. Міський голова Венеції Луїджі Брюгнаро вважає, що причиною стихійного лиха стала зміна клімату.