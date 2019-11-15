Amazon піде до суду через контракт Пентагону на $10 мільярдів

Американська компанія Amazon має намір подати в суд позов на Міністерство оборони США з вимогою переглянути рішення про укладення контракту на $10 млрд з компанією Microsoft.

Про це повідомляє BBC.

"Amazon заявив про намір оскаржити рішення Міністерства оборони США про укладення великого контракту з Microsoft", - йдеться в повідомленні.

Як нагадує видання, Amazon вважалася фаворитом в боротьбі за угоду з Пентагоном на суму 10 млрд доларів, проте контракт отримала Microsoft.

Компанія Amazon, яка вже надає послуги хмарних обчислень Центральному розвідувальному управлінню США, заявила, що це рішення було прийняте під політичним тиском.

"Amazon Web Services володіє унікальною кваліфікацією для задоволення критичних військових потреб США і як і раніше прихильна підтримці зусиль Міністерства оборони з модернізації. Ми також вважаємо, що для нашої країни важливо, щоб уряд і його лідери обирали адміністраторів об'єктивно і таким чином, щоб не було політичного впливу", - заявив представник компанії.

У Міністерстві оборони США відмовилися коментувати можливий судовий процес. У Microsoft поки не відповіли на запити про коментарі.

Як повідомлялося, у жовтні стало відомо, що Пентагон уклав контракт на $10 млрд з компанією Microsoft на створення хмарної інфраструктури зберігання даних.

Крім Amazon на контракт претендували IBM і Oracle, але вони відсіялися на більш ранніх етапах. Google вийшла з тендера ще у 2018 році на тлі критики власних співробітників за роботу з Пентагоном.