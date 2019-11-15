Тисячі тракторів блокували вулиці у Гамбурзі

У Гамбурзі та передмісті у четвер відбулася масштабна акція фермерів, які блокували вулиці тракторами, протестуючи проти аграрної політики уряду.

Про це передає радіо NDR.

"Тисячі фермерів з усієї півночі Німеччини провели демонстрацію проти нових екологічних норм з нагоди міністерської конференції з питань навколишнього середовища в Гамбурзі. Поліція нарахувала близько 3500 тракторів, які їхали на семи маршрутах із Нижньої Саксонії, Шлезвіга-Гольштейна та Мекленбурга-Передньої Померанії. Близько 1700 з них поліція пропустила в центр міста, решту направляли на різні підготовлені майданчики", - йдеться у репортажі.

Ця ситуація дещо вплинула на функціонування транспорту, але, за даними поліції, менше, ніж очікувалося.

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Близько 5000 учасників зібралися на мітинг асоціацій фермерів. Вони протестували, серед іншого, проти запланованого сільськогосподарського пакета Федерального уряду, який передбачає нові заходи щодо більшого захисту навколишнього середовища та захисту тварин.

Фермери побоюються, що вони більше не зможуть прибутково працювати через більш жорсткі норми охорони природи.