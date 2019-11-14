У Франції страйкують медпрацівники

У четвер у Франції проходять масові акції протесту медичних працівників.

Головна демонстрація запланована у другій половині дня у Парижі, повідомляє France 24.

Організатором страйку виступила створена у вересні організація Inter-Hôpitaux collective, яка об'єднує, насамперед, медичних працівників з надання невідкладної допомоги.

«Вони закликають лікарів, студентів-медиків, пацієнтів приєднатися до ходи до будівлі Сенату Франції у четвер у другій половині дня», - йдеться у повідомленні.

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Учасники демонстрації скаржаться на низький рівень оплати праці, зменшення бюджетних витрат на надання невідкладної допомоги та нестачу персоналу.

За даними Міністерства охорони здоров'я Франції, за останні 20 років кількість звернень по невідкладну допомогу у державних лікарнях збільшилась удвічі й сягнула у 2016-му 21 млн людей. Зокрема, за період 2012-2016 років кількість таких пацієнтів зросла на 12%. При цьому кількість парамедиків збільшилася лише на 5%.

Французькі парамедики вимагають від уряду створення 10 тис. додаткових робочих місць у цій сфері та збільшення зарплат на 300 євро щомісяця.