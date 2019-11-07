Lufthansa скасовує 1300 рейсів через страйк

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасує близько 1300 рейсів через страйк своїх пілотів і бортпровідників.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Очікується, що ситуація торкнеться 180 тисяч пасажирів. Страйк триватиме дві доби – 7 і 8 листопада.

8 листопада біля головного офісу Lufthansa неподалік від аеропорту Франкфурта-на-Майні запланована масова демонстрація бортпровідників. Члени екіпажів вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці.

Керівництво Lufthansa намагалося домогтися юридичної заборони на протести співробітників. Однак суд із трудових спорів 6 листопада відхилив позов авіакомпанії. У Lufthansa мають намір оскаржити рішення.

У жовтні страйки проводили співробітники чотирьох пов’язаних з Lufthansa авіакомпаній, в тому числі Eurowings і Germanwings. Тоді були скасовані рейси в аеропортах Берліна, Мюнхена, Франкфурта і Дюссельдорфа.