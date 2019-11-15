Прем’єр Хорватії озвучив дату проведення президентських виборів

Вибори президента Хорватії відбудуться 22 грудня нинішнього року.

Про це прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив у четвер, повідомляє Vecernji.

«Уряд прийме рішення про організацію президентських виборів у Хорватії, перший тур яких пройде 22 грудня, а передвиборча кампанія триватиме 15 днів», - йдеться в повідомленні.

Якщо буде потреба у другому турі виборів, вони пройдуть 5 січня.

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Передбачається, що головна боротьба на виборах розгорнеться між кандидаткою від владного правоцентристського Хорватського демократичного союзу (HDZ) і чинним президентом Коліндою Грабар-Кітарович і кандидатом від соціал-демократів, колишнім прем'єр-міністром Зораном Мілановичем.

Згідно з результатами останнього опитування у першому турі голосування Грабар-Кітарович може сподіватися на підтримку приблизно 29% виборців, а Міланович - на 24% голосів. Популярний співак Мирослав Скоро, кандидат від правих націоналістичних консерваторів, може посісти третє місце із 17%, а за колишнього суддю Міслава Колакушича готові проголосувати 14% виборців.

Слід зауважити, що в Хорватії посада президента багато в чому є церемоніальною. Президент не може ветувати закони, але має слово у зовнішній політиці та обороні.