Хорватія планує перейти на євро до 2024 року

Хорватія планує перейти на євро до 2024 року

Укрінформ
Хорватія планує здійснити повний перехід на євро до кінця мандату чинного уряду, тобто до 2024 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Андрей Пленкович у вівторок на економічній конференції, повідомляє Večernji.

«Пленкович зазначив, що його метою є приєднання Хорватії до Механізму валютного курсу ЄС (ERM-2) після виконання всіх умов у другій половині 2020 року. В цій системі країна буде від 2,5 до 3 років, а її вхід у єврозону очікується між січнем 2023 і січнем 2024 року», - йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр наголосив, що однією з основних переваг для Хорватії від введення євро буде усунення валютних ризиків, зниження вартості запозичень і підвищення конкурентоспроможності економіки.

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Хорватія докладає зусиль, щоб тримати під контролем свій бюджетний баланс та зменшити державний борг до 60% ВВП у найближчі кілька років, які є одним з ключових критеріїв приєднання до євро.

Як відомо, євро є другою найбільшою та найсильнішою світовою валютою, якою послуговуються більше 340 мільйонів людей у єврозоні.

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