Хорватія планує перейти на євро до 2024 року

Хорватія планує здійснити повний перехід на євро до кінця мандату чинного уряду, тобто до 2024 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Андрей Пленкович у вівторок на економічній конференції, повідомляє Večernji.

«Пленкович зазначив, що його метою є приєднання Хорватії до Механізму валютного курсу ЄС (ERM-2) після виконання всіх умов у другій половині 2020 року. В цій системі країна буде від 2,5 до 3 років, а її вхід у єврозону очікується між січнем 2023 і січнем 2024 року», - йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр наголосив, що однією з основних переваг для Хорватії від введення євро буде усунення валютних ризиків, зниження вартості запозичень і підвищення конкурентоспроможності економіки.

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Хорватія докладає зусиль, щоб тримати під контролем свій бюджетний баланс та зменшити державний борг до 60% ВВП у найближчі кілька років, які є одним з ключових критеріїв приєднання до євро.

Як відомо, євро є другою найбільшою та найсильнішою світовою валютою, якою послуговуються більше 340 мільйонів людей у єврозоні.